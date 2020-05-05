السعودية..إطلاق خدمة الجلسات عن بعد للجان الفصل بمنازعات الأوراق المالية

الرياض – مباشر: أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية خدمة عقد جلسات النظر عن بُعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.

وقالت الأمانة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها عقدت أول جلسة نظر عن بُعد أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل/ نيسان 2020.

وأضافت الأمانة، أن إطلاق الخدمة يأتي استمراراً لدور الأمانة في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني المتكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات القضائية.

وقال رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، سعود الشمري، التطور الذي يشهده قضاء الأوراق المالية من خلال أتمتة العمل القضائي في لجان الفصل وتسريع إجراءاته ينعكس إيجاباً على إدارة القضايا وتقليص فترة التقاضي تبعاً لذلك.

وأضاف الشمري، أن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا تتأثر فترة النظر والتقاضي في نزاعات الأوراق المالية بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن يتم استغلال التطورات التقنية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في عمل اللجان في سرعة البت في القضايا وتقليص فتراتها.

وأشار الشمري، إلى جهود الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسخير ما من شأنه رفع وتطوير كفاءة النظام الإلكتروني المتكامل من الخدمات لدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها.

ومن جهته، قال الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عادل القباني، إن الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الأمانة العامة في مجال تطوير الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عبر أتمتة كافة الإجراءات وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية.

ترشيحات:

تدشين مشاريع صحية في المدينة المنورة باستثمارات 628 مليون ريال

إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل

الصناعة السعودية تسمح لمصانع العطور بإنتاج المعقمات

مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يسجل 44.2 نقطة خلال أبريل

"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

صندوق الاستثمارات السعودي: اقتصاد المملكة يمر بمرحلة تغيير جذري

السعودية تخصص نصف مليار دولار لأبحاث كورونا

وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك