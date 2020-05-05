أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية..إطلاق خدمة الجلسات عن بعد للجان الفصل بمنازعات الأوراق المالية

Print
السعودية..إطلاق خدمة الجلسات عن بعد للجان الفصل بمنازعات الأوراق المالية السعودية..إطلاق خدمة الجلسات عن بعد للجان الفصل بمنازعات الأوراق المالية

الرياض – مباشر: أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية خدمة عقد جلسات النظر عن بُعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.

وقالت الأمانة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها عقدت أول جلسة نظر عن بُعد أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل/ نيسان 2020.

وأضافت الأمانة، أن إطلاق الخدمة يأتي استمراراً لدور الأمانة في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني المتكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات القضائية.

وقال رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، سعود الشمري، التطور الذي يشهده قضاء الأوراق المالية من خلال أتمتة العمل القضائي في لجان الفصل وتسريع إجراءاته ينعكس إيجاباً على إدارة القضايا وتقليص فترة التقاضي تبعاً لذلك.

وأضاف الشمري، أن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا تتأثر فترة النظر والتقاضي في نزاعات الأوراق المالية بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة لمواجهة جائحة المستجد، وأن يتم استغلال التطورات التقنية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في عمل اللجان في سرعة البت في القضايا وتقليص فتراتها.

وأشار الشمري، إلى جهود الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسخير ما من شأنه رفع وتطوير كفاءة النظام الإلكتروني المتكامل من الخدمات لدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها.

ومن جهته، قال الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عادل القباني، إن الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الأمانة العامة في مجال تطوير الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عبر أتمتة كافة الإجراءات وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية.

ترشيحات:

تدشين مشاريع صحية في المدينة المنورة باستثمارات 628 مليون ريال

إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل

الصناعة تسمح لمصانع العطور بإنتاج المعقمات

مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يسجل 44.2 نقطة خلال أبريل

"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

صندوق الاستثمارات السعودي: المملكة يمر بمرحلة تغيير جذري

السعودية تخصص نصف مليار دولار لأبحاث كورونا

وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية