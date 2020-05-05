آبل تقترض 8.5 مليار دولار عبر طرح سندات

مباشر: اقترضت شركة آبل نحو 8.5 مليار دولار عبر أربعة فئات من السندات، لتنضم إلى موجة الاقتراض القياسي للشركات خلال أزمة وباء كورونا.

وأعلنت صانعت "أيفون"، أمس الإثنين، اقتراض 8.5 مليار دولار بصفقة بيع سندات مستحقة السداد بعد ثلاثة وخمسة وعشر و30 عاماً.

وشهد طرح سندات آبل إقبالاً ملحوظاً من جانب المستثمرين في سوق الديون، ما قلص من تكاليف الاقتراض.

وأعلنت الشركة اليوم تفاصيل الطروحات، حيث اقترضت ملياري دولار لآجل سداد في عام 2023 بفائدة 0.750 بالمائة، و2.250 مليار دولار حتى عام 2025 بفائدة 1.125 بالمائة.

كما اقترضت 1.750 مليار دولار لآجل سداد عام 2030 بفائدة 1.650 بالمائة، وملياري ونصف دولار مستحقة في عام 2050 بفائدة 2.650 بالمائة.

ويأتي طرح سندات آبل وسط طوفان قياسي من المعروض من سندات الدرجة الاستثمارية على مدى الشهرين الماضيين، مع تسابق الشركات لتخزين السيولة النقدية خلال أزمة فيروس كورونا.

وبحسب "بنك أوف أمريكا"، بلغت طروحات سندات الشركات من الفئة الاستثمارية حوالي 807 مليار دولار منذ الأول من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى في بداية أي عام.