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"نيوم" تطلق مبادرة لتدريب 1000 طالب سعودي في عدة تخصصات

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"نيوم" تطلق مبادرة لتدريب 1000 طالب سعودي في عدة تخصصات "نيوم" تطلق مبادرة لتدريب 1000 طالب سعودي في عدة تخصصات

الرياض - مباشر: أطلقت شركة نيوم، بالمملكة العربية ، أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" الذي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب سعودي خلال السنوات الخمس القادمة.

ووفقاً لبيان الشركة على موقع التواصل- تويتر، اليوم الثلاثاء، تهدف المبادرة إلى توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وسيفتح البرنامج في عامه الأول أبوابه لنحو 1000 طالب، في ثلاثة تخصصات وهي السياحة والضيافة والأمن السيبراني.

وسيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم التي تم الإعلان عنها في يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك.

ويدعم هذا البرنامج أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وستكون الأولوية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك، وبمقدور جميع المتقدمين التسجيل في البرنامج من خلال موقع الأكاديمية التي ستكون جزءاً من الحرم الجامعي لجامعة تبوك.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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