تدشين مشاريع صحية في المدينة المنورة باستثمارات 628 مليون ريال

الرياض – مباشر: دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع الصحية الجديدة التي نفذتها وزارة الصحة بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية تجاوزت 628 مليون ريال.

وتم تدشين المشاريع بمشاركة نائب أمير المنطقة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، وبحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، وفقا لما كشفت عنه إمارة المنطقة عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وشملت المشاريع التي تم تدشينها، افتتاح أجنحة التنويم الجديدة بمستشفى المدينة المنورة بسعة 200 سرير من إجمالي 500 سرير بتكلفة تقدر بـ 320 مليون ريال، على أن يتم تشغيل السعة السريرية المتبقية تباعاً.

وتدشين 27 وحدة للعناية المركزة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة، إلى جانب تدشين عدد من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك فهد العام بقيمة إجمالية بلغت 129.5 مليون ريال، شملت جناح العمليات الجراحية المطوّرة في مستشفى الملك فهد العام بسعة 8 غرف عمليات بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون ريال.

وخلال تدشين مشاريع الصحة في المدينة المنورة، قال وزير الصحة، إن المشاريع الجديدة التي تم تدشينها ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية على مستوى منطقة المدينة المنورة، وتقديم أفضل الرعاية الصحية بعد الإضافة الكبيرة لمنظومة الخدمات الصحية.

وأضاف الوزير، أن رفع السعة بالمستشفيات تشمل زيادة عدد الأسرة في المستشفيات العامة بنسبة 20%، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بنسبة 40%، وزيادة عدد أسرة العنايات المركزة للكبار بنسبة 60%، إلى جانب توسعة جناح العمليات الجراحية المطورة بمستشفى الملك فهد لتقليص قوائم الانتظار بنسبة 40%.

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