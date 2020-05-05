"زهرة الواحة": صرف الأرباح النقدية للمساهمين 10 مايو

الرياض – مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة "زهرة الواحة"، اليوم الثلاثاء، عن طريقة وموعد توزيع الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2019، بإجمالي 11.25 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن عملية صرف التوزيعات تبدأ يوم الأحد الموافق 10 مايو/ أيار 2020.

ولفتت الشركة، إلى أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأشارت، إلى أن عملية التوزيع تتم عن طريق البنك العربي الوطني، للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية.

وطالبت "زهرة الواحة"، جميع مساهميها بضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية لدى البنوك قبل موعد بدء توزيع الأرباح لضمان إيداع الأرباح في حسابتهم.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل/ نيسان، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع 75 هللة لكل سهم.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 2.3%، لمستوى 48.10 ريالا.

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