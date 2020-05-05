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قفزة قياسية لطلبات إعانة البطالة في إسبانيا خلال أبريل

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قفزة قياسية لطلبات إعانة البطالة في إسبانيا خلال أبريل قفزة قياسية لطلبات إعانة البطالة في إسبانيا خلال أبريل

مباشر - زينب محمود: شهدت طلبات إعانة البطالة في إسبانيا قفزة قياسية خلال الشهر الماضي، بفعل الأضرار الناجمة عن أزمة في سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في البلاد بمقدار 282.891 طلب خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، وهي زيادة بنحو 8 بالمائة عن مارس/آذار السابق له.

ويعتبر الصعود في طلبات إعانة البطالة في إسبانيا هو الأكبر في شهر أبريل/نيسان منذ بداية السجلات.

وكانت التقديرات تشير إلى إن طلبات إعانة البطالة في إسبانيا سوف تزيد بمقدار 500 ألف طلب خلال نفس الفترة المقارنة.

وأوضحت البيانات إن معظم طلبات الإعانة كانت في قطاع الخدمات.

ووصل عدد الباحثين عن عمل في إسبانيا إلى 3.8 مليون شخص بنهاية الشهر الماضي.

وارتفعت طلبات الإعانة بما يقرب من 600 ألف طلب خلال الشهرين الماضيين، وهو انعكاس صارخ من النمط التقليدي حيث عادةً ما يمثل مارس/آذار وأبريل/نيسان بداية الموسم السياحي الصيفي وخلق فرص عمل قوية.

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 بامائة إلى 1.848 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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