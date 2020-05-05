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أرباح "توتال" تتراجع 35% لكنها تتجاوز التقديرات

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أرباح "توتال" تتراجع 35% لكنها تتجاوز التقديرات أرباح "توتال" تتراجع 35% لكنها تتجاوز التقديرات

مباشر: انخفضت أرباح شركة "توتال" بنحو 35 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها نجحت في تجاوز تقديرات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الطاقة الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل صافي أرباح معدلة بقيمة 1.78 مليار دولار (0.66 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 2.76 مليار دولار (1.02 دولار لكل سهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن "توتال" سوف تسجل أرباحاً بقيمة 1.49 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.

وأرجعت توتال الهبوط في الأرباح المعدلة إلى انخفاض خام برنت وأسعار الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تأثير أزمة "كوفيد-19" على الطلب، بحسب نتائج الأعمال.

وانخفض متوسط سعر خام برنت القياسي بنسبة 21 بالمائة في الربع الأول إلى 50.1 دولار للبرميل مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغت مبيعات توتال 43.87 مليار دولار خلال الربع الأول الماضي، مقارنة 51.20 مليار دولار المسجلة خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفع إنتاج توتال من النفط المكافئ في الربع الماضي إلى 3.086 مليون برميل يومياً، بزيادة 5 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنقضي.

وبحلول الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم توتال بنسبة 5.5 بالمائة ليصل إلى 32.17 يورو.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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