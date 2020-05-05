السوق السعودي يصعد 1.74% بنهاية التعاملات بدعم القياديات

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بصعود أغلب القطاعات لا سيما القطاعات القيادية.

وبالختام ارتفع المؤشر العام - تاسي بنسبة 1.74%، إلى مستوى 6710.51 نقطة رابحاً نحو 114.54 نقطة.

وجرى التداول على 228.545 مليون سهم بقيمة 4.44 مليار ريال، موزعين على 197 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم الحبيب بنسبة 9.98%، وتلاه سهم أليانز إس إف بنسبة 9.44%، وتلاهما سهم الدرع العربي بنحو 6.70%.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم حلواني إخوان بنسبة 3.84%، تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 1.82%، كما تراجع أداء سهم بدجت السعودية بنسبة 1.73%.

وتصدر التداولات من ناحية السيولة سهم الإنماء بنحو 348.34 مليون ريال،فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 35.19 مليون سهم.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 2.62%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنحو 2.36%، وارتفع قطاع الإتصالات بنسبة 1.72%، كما حقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.51%.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 5.95%، إلى مستوى 6861.05 نقطة بمكاسب قدرها 385 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 13.33%، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 3.95%، كما إرتفع سهم الصمعاني بنحو 2.94%.

و أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين، مرتفعاً بدعم من قطاع الطاقة وسط انخفاض لقطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، بنسبة 0.16% بنحو 10.39 نقطة، عند مستوى 6595.97 نقطة.

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