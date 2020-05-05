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الأسواق الناشئة تتلقى تدفقات مالية 17 مليار دولار خلال أبريل

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مباشر - أحمد شوقي: شهدت التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة تعافياً ملحوظاً خلال أبريل/نيسان الماضي، بعد أشهر من النزوح القياسي بسبب أزمة .

وكشف التقرير الشهري الصادر عن معهد التمويل الدولي، أمس الإثنين، أن المستثمرين الأجانب أضافوا 17.1 مليار دولار إلى الأسواق المالية في الاقتصاديات الناشئة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع تخارج قياسي بلغ 83.2 مليار دولار في مارس/أذار.

وأوضح التقرير أن انتعاش التدفقات الداخلة جاء بشكل رئيسي من تدفقات الديون وتدفقات الأسهم الصينية.

وشهدت التدفقات النقدية الداخلة إلى سوق الديون في الأسواق الناشئة 15.1 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقابل تدفقات خارجة 31 مليار دولار خلال الشهر السابق له.

وعلى الصعيد الإقليمي، كانت دول شرق آسيا الأكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية حيث شهدت تدفقاً قدره 7.3 مليار دولار،  يليها 3 مليارات دولار في أمريكا اللاتينية.

على صعيد الأسهم، استمر الاتجاه السلبي خلال الشهر الماضي، وبلغت التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة عدا الصين 6.3 مليار دولار، في حين سجلت الصين تدفقاً صافياً قدره 8.2 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الاختلاف بين الصين وبقية الأسواق الناشئة بعد أن تم احتواء الفيروس في بكين.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التحسن في التدفقات، فإن الأسواق الناشئة ليست في حالة واضحة حتى الآن، حيث إن الجمع بين عدم اليقين المستمر حول "كوفيد-19" ومساحة السياسة المحدودة يمثل تحديًا للبعض.

 

 (تدفقات رؤوس الاموال الأجنبية في الأسواق الناشئة)

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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