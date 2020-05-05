هبوط أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال شهر مارس/آذار الماضي، بفعل هبوط تكاليف الطاقة والسلع الوسيطة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو سجل تراجعاً بنحو 1.5 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 0.7 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف تنخفض بنحو 1.3 بالمائة خلال مارس/آذار.

وأوضحت البيانات هبوط تكاليف الطاقة في منطقة اليورور بنحو 5.5 بالمائة خلال شهر مارس/آذارالماضي، وهو الشهر الذي شهد بدء إدخال قيود الإغلاق على نطاق واسع من الدول الأعضاء، مقابل انخفاض بنحو 2.5 في الشهر السابق له.

كما هبطت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي مقابل انخفاض 0.2 بالمائة في الشهر السابق له، وفقاً للبيان.

بينما لم تشهد أسعار السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة تغييراً يذكر خلال شهر مارس/آذار الماضي بعد نمو 0.1 بالمائة و0.2 بالمائة على الترتيب في الشهر السابق له.

في حين تراجعت أسعار المنتجين باستبعاد تكاليف قطاع الطاقة بنحو 0.2 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي مقابل استقرارها في شهر فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنحو 2.8 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وبحلول الساعة 9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 1.0833 دولار.