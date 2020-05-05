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إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل

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إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل إيداع 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل بالسعودية لشهر أبريل

الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الثلاثاء، أكثر من 436 مليون ريال في الحسابات البنكية للباحثين عن عمل في عن شهر أبريل/ نيسان 2020.

وكشف "هدف"، في بيان لها، أنه تم إيداع الدعم لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الصندوق، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 146.22 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 128.64 ألف مستفيد ومستفيدة.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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