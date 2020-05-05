تحليل..أرامكو السعودية تقود 10 شركات لتوزيعات أرباح بـ322 مليار ريال خلال 2019

مباشر ـ ثابت شحاتة: أعلنت الشركات الكبرى بالسوق السعودي، عن توزيع أرباح مليارية للمساهمين عن العام 2019، بقيادة عملاق النفط السعودي، "أرامكو".

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى إفصاحات الشركات، أن التوزيعات الإجمالية، لأكبر 10 شركات من حيث الأرباح، بلغت نحو 322 مليار ريال للعام الماضي.

وتصدرت أرامكو السعودية القائمة، من حيث أعلى التوزيعات، كما هو الحال في الأرباح، حيث أعلنت الشركة عن توزيع نحو 274.4 مليار ريال، عن العام 2019، تمثل 85.1% من توزيعات الكبار.

وأعلنت "أرامكو" عن توزيع 14.76 مليار ريال للمساهمين، عن الفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة تراجع صافي الأرباح بنسبة 20.6%، خلال عام 2019، إلى 330.7 مليون ريال، مقارنة بحوالي 416.52 مليون ريال أرباح الشركة في عام 2018.

ونوهت "أرامكو"، في وقت سابق إلى أنه سيتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للعام 2020م، بقيمة 75 مليار دولار، تدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك كما هو موضح في نشرة الإصدار.

وتوقعت الشركة الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020م مع النتائج المالية لتلك الفترة، التي يتوقع نشرها في 12 مايو/أيَّار الجاري.

"سابك" بالمركز الثاني

وكان المركز الثاني من حيث أعلى التوزيعات، للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي أعلنت عن توزيع نحو 13.2 مليار ريال على المساهمين، عن العام 2019.

وأقرت الجمعية العامة لمساهمي "سابك"، التي عقدت اجتماعها في أبريل الماضي، توزيع نحو 6.6 مليار ريال على المساهمين، عن النصف الثاني من 2019م، يتم صرفها بتاريخ 12 مايو / أيار الجاري.

ووافقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح، عن النصف الأول من 2019، بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم.

وتراجعت أرباح "سابك" خلال عام 2019، نحو 74% إلى 5.63 مليار ريال، مقابل 21.52 مليار ريال للعام 2018.

واحتلت الاتصالات السعودية المركز الثالث من حيث أعلى التوزيعات، حيث أعلنت عن توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة 8 مليارات ريال، بواقع 4 ريالات لكل سهم.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في يناير / كانون الثاني الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2019، بقيمة ملياري ريال، بواقع ريال واحد للسهم، على أن يتم صرف الأرباح بتاريخ 11 مايو / أيار الجاري.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح إلى 10.76 مليار ريال مقابل 10.78 مليار ريال للعام 2018، بتراجع نسبته 0.23%.

7 بنوك

واستحوذت البنوك على 7 مراكز ضمن العشرة الكبار، بقيادة مصرف الراجحي، الذي جاء بالمركز الرابع من حيث أعلى التوزيعات بقائمة الكبار.

وأعلن مصرف الراجحي عن توزيع أرباح نقدية بنحو 7.5 مليار ريال على المساهمين عن العام 2019، بواقع 3.75 مليار ريال، للنصف الأول من العام ومثلها بالنصف الثاني.

وأقرت الجمعية العامة العادية، لمساهمي المصرف، التي عقدت اجتماعها نهاية مارس / آذار الماضي، توزيع الأرباح للنصف الثاني من 2019، بواقع 1.5 ريال للسهم.

وقفزت أرباح مصرف الراجحي، خلال عام بنسبة 169.6%، إلى 10.16 مليار ريال، مقابل 3.77 مليار ريال للعام السابق، نتيجة انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة.

وكان المركز الثاني على مستوى البنوك، للبنك الأهلي، الذي أعلن عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2019، بقيمة 6.9 مليار ريال، بواقع 2.3 ريال لكل سهم.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي، نهاية مارس / آذار الماضي، توزيع نحو 3.6 مليار ريال، عن النصف الثاني من 2019، بواقع 1.2 ريال للسهم.

كما وافقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2019، بقيمة 3.3 مليار ريال، بواقع 1.1 ريال للسهم.

وكشفت البيانات المالية للبنك الأهلي خلال عام 2019، نمو صافي الأرباح بنسبة 18.84%، إلى 11.4 مليار ريال، مقابل نحو 9.59 مليار ريال لعام 2018.

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