انكماش النشاط الخدمي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه

مباشر: انكمش النشاط الخدمي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي، بفعل استمرار تأثيرات الكورونا على اقتصاد البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجع إلى 13.4 نقطة بالقراءة النهائية خلال أبريل/نيسان الماضي، مقابل 34.5 نقطة مسجلة في مارس/آذار الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في المملكة المتحدة سوف يسجل 12.3 نقطة خلال الشهر الماضي وهي نفس القراءة الأولية.

وتعتبر قراءة الشهر الرابع من العام الجاري هي الأدنى على الإطلاق منذ بدء المسح في يوليو/تموز عام 1996، وأدنى أيضاً من المستوى المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 والبالغ 40.1 نقطة.

وبحسب المسح، أبلغ حوالي 97 بالمائة من المستطلع أرائهم عن هبوط في النشاط الخدمي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت ضعف تقريباً النسبة القياسية المسجلة في مارس/آذار والبالغة 43 بالمائة.

وشهد النشاط والأعمال الجديدة والتوظيف في القطاع الخدمي هبوطاً لمستويات قياسية خلال الشهر الماضي، كما أن تكاليف المدخلات تراجعت لأول مرة منذ بدء المسح في عام 1996، فيما ارتفعت التوقعات بشكل هامشي مقارنة مع مارس/آذار.

وبالنسبة إلى مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، فتراجع بشكل حاد بالقراءة النهائية للشهر الماضي إلى 13.8 نقطة وهو مستوى قياسي متدنٍ، مقابل 36 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مسجلاً مستوى 1.2435 دولار.