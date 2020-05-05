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سهم أرامكو يرتفع 2.5% بعد تأكيد الشركة عدم تعطل عملياتها بسبب "كورونا"

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سهم أرامكو يرتفع 2.5% بعد تأكيد الشركة عدم تعطل عملياتها بسبب "كورونا" سهم أرامكو يرتفع 2.5% بعد تأكيد الشركة عدم تعطل عملياتها بسبب "كورونا"

الرياض – مباشر: ارتفع سهم أرامكو ، بشكل ملحوظ خلالجلسة اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع إعلان الشركة عن عدم تعطل عملياتها وسلاسل الإمداد لديها بسبب تداعيات المستجد.

وسجل السهم ارتفاعا نسبته 2.46%، بحلول الساعة 12:35 بتوقيت السعودية، ليربح 0.75 ريالا خلال الجلسة حتى هذه اللحظات، مسجلا مستوى 31.25 ريالا.

وبلغت قيمة التداولات على السهم 298.81 مليون ريال في هذه الأثناء، بالتداول على 9.53 مليون سهم، عبر 5.66 ألف صفقة.

وقالت أرامكو السعودية، يوم الاثنين، إن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقادت أرامكو قطاع الطاقة لتسجيل مكاسب بتعاملات اليوم نسبتها 2.46%، ليحل ثالثا بين القطاعات على مستوى المكاسب؛ بعد الرعاية الصحية والتطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع 4.9% و2.8% على التوالي.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي ارتفاعا في هذه الأثناء بلغت 1.85%، ليربح 121.82 نقطة، وصل بها لمستوى 6717.79 نقطة.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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