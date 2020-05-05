أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصناعة السعودية تسمح لمصانع العطور بإنتاج المعقمات

Print
الصناعة السعودية تسمح لمصانع العطور بإنتاج المعقمات الصناعة السعودية تسمح لمصانع العطور بإنتاج المعقمات

الرياض - مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ،عن السماح لبعض مصانع العطور بإنتاج معقمات الأيدي، لتغذية السوق المحلية في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن الحماد؛ بحسب صحيفة الاقتصادية، إن الوزارة استثنت 2800 شركة من منع التجول بعد مراجعة الرخص وثبت أنها تتبع لأنشطة الغذاء والدواء.

وأضاف الحماد خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة جدة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن القطاع الصناعي مر بسلسلة تجارب خلال الفترة الماضية لا بد الاستفادة منها.

وأشار إلى أن المصنعين لم يجدوا أي إشكالية عندما بدأ تطبيق منع التجول الذي بدأ من الساعة السادسة صباحا إلى السابعة مساء، خاصة المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة، لكن عند الانتقال إلى المرحلة الثانية بتقليص فترات العمل من الساعة السادسة إلى الثالثة، ظهرت بعض التحديات في كيفية تعامل المصانع التي تعمل 24 ساعة لمواجهة التحديات.

ترشيحات:

مساهمو "الأهلية للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك

الشورى السعودي يقر تعديلات غرامات المخالفات البلدية والتأمين ضد التعطل عن العمل

"نزاهة" السعودية: صدور أحكام قضائية ضد 15 متهماً في جرائم مالية وإدارية

"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

السعودية تسجل 1645 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية