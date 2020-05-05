الصناعة السعودية تسمح لمصانع العطور بإنتاج المعقمات

الرياض - مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية،عن السماح لبعض مصانع العطور بإنتاج معقمات الأيدي، لتغذية السوق المحلية في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن الحماد؛ بحسب صحيفة الاقتصادية، إن الوزارة استثنت 2800 شركة من منع التجول بعد مراجعة الرخص وثبت أنها تتبع لأنشطة الغذاء والدواء.

وأضاف الحماد خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة جدة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن القطاع الصناعي مر بسلسلة تجارب خلال الفترة الماضية لا بد الاستفادة منها.

وأشار إلى أن المصنعين لم يجدوا أي إشكالية عندما بدأ تطبيق منع التجول الذي بدأ من الساعة السادسة صباحا إلى السابعة مساء، خاصة المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة، لكن عند الانتقال إلى المرحلة الثانية بتقليص فترات العمل من الساعة السادسة إلى الثالثة، ظهرت بعض التحديات في كيفية تعامل المصانع التي تعمل 24 ساعة لمواجهة التحديات.

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