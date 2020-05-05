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حريق هائل بأحدى العمارات السكنية بمساكن الشهابية بدمياط

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حريق هائل بأحدى العمارات السكنية بمساكن الشهابية بدمياط حريق هائل بأحدى العمارات السكنية بمساكن الشهابية بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق هائل، نشب بأحدى العمارات السكنية بمنطقة مساكن الشهابية بدمياط.

وتلقى قسم شرطة ثاني دمياط بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحدى العمارات السكنية التي كانت تستخدم كمخزن لمواد قابلة للاشتعال “السولار والتنر” بمساكن الشهابية خلف القسم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات وذلك بسبب المواد القابلة للاشتعال الموجودة بمحل الواقعة.

وانتقلت قوات شرطة قسم ثاني دمياط لمكان الواقعة، وجرى تحرير محضر، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

المشرق نيوز

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