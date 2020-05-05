أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صعود هامشي للدولار عالمياً مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين

Print
صعود هامشي للدولار عالمياً مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين صعود هامشي للدولار عالمياً مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قلق المستثمرين حيال التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع تصاعد التوترات مرة أخرى بين واشنطن وبكين، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد الصين بأنها المتسببة في تفشي .

لكن المكاسب جاءت هامشية مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية مزيد من التخفيف في تدابير الإغلاق المطبقة في الفترة الماضية لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".

وعلى صعيد تفشي الفيروس المميت، فقد أودى بحياة حوالي 252 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي 3.6 مليون آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر إعلان بيانات الميزان التجاري والنشاط الخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0871 دولار، بينما استقر أمام نظيره الياباني عند 106.78 ين.

واستقرت العملة الخضراء كذلك مقابل الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2437 دولار، لكنها شهدت ارتفاعاً أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة إلى 0.9685 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.06 بالمائة إلى 99.568 بعد أن سجل 99.299 في وقت مبكر من التعاملات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية