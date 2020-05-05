صعود هامشي للدولار عالمياً مع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قلق المستثمرين حيال التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع تصاعد التوترات مرة أخرى بين واشنطن وبكين، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها المتسببة في تفشي فيروس كورونا.

لكن المكاسب جاءت هامشية مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية مزيد من التخفيف في تدابير الإغلاق المطبقة في الفترة الماضية لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".

وعلى صعيد تفشي الفيروس المميت، فقد أودى بحياة حوالي 252 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي 3.6 مليون آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر إعلان بيانات الميزان التجاري والنشاط الخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0871 دولار، بينما استقر أمام نظيره الياباني عند 106.78 ين.

واستقرت العملة الخضراء كذلك مقابل الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2437 دولار، لكنها شهدت ارتفاعاً أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة إلى 0.9685 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.06 بالمائة إلى 99.568 بعد أن سجل 99.299 في وقت مبكر من التعاملات.