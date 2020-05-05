الذهب يتراجع 12 دولاراً وسط تخفيف بعض الاقتصادات قيود الإغلاق

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل تحركات بعض الدول لتخفيف قيود الإغلاق ذات الصلة بوباء "كورونا"، وبالتزامن مع ترقب بيانات اقتصادية.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع بدء بعض الدول في تخفيف قيود الحظر والاستئاف التدريجي للاقتصادات، مما أدى إلى الحد من شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، على الرغم من أن الأسواق ظلت قلقة من تصاعد التوتورات بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت إيطاليا والولايات المتحدة من بين عدد كبير من الدول التي خففت بشكل مؤقت عمليات الإغلاق لإنعاش الاقتصادات.

وارتفع الذهب، الذي يعتبر أحد الأصول الآمنة خلال فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي، بنسبة 18 بالمائة خلال العام الماضي بسبب حرب التعريفات بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن المعدن النفيس حقق مكاسب بنحو 12 بالمائة حتى الآن هذا العام، مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر وضخ تريليونات الدولارات من التمويل الطارئ في الأسواق المالية الأمريكية.

ومن المقرر صدور بيانات الميزان التجاري والنشاط الخدمي في الولايات المتحدة، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.7 بالمائة بما يعادل 12 دولاراً ليهبط إلى 1700.50 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً مستوى 1697.08 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار هامشياً، والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية، بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى 99.553.