شركة أبحاث تبدأ تغطية "التطويرية الغذائية" بمستهدف للسهم عند 86 ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث عن بدء تغطيتها لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، مع توصية بزيادة المراكز محددة السعر المستهدف للسهم عند 86 ريالاً.

وتوقعت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن تحقق الشركة تراجعاً في المبيعات خلال عام 2020 نتيجة لانخفاض الطلب بسبب فيروس كورونا وحظر التجول.

وقالت الجزيرة كابيتال إن مبيعات الشركة قفزت خلال 2019 بمعدل 27.4% نتيجة لخطتها التوسعية.

وأضافت شركة الأبحاث أن قطاع المطاعم في السعودية لا يزال يستقطب اسـتثمارات قوية حيث يعتبر القطاع من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين؛ مما يساهم في نمو الاستهلاك المحلي للأغذية.

وأضافت شركة الأبحاث أن معاملات نقاط البيع للمطاعم والمقاهي ارتفعت إلى 8.72 مليار ريال في الربع الرابع 2019 من 5.71 مليار ريال في الربع الرابع 2018 بنسبة ارتفاع 52.8%عن الربع المماثل من العام السابق.

وتابعت الجزيرة أنه من المقرر مواصلة التوسع في تجارة التجزئة المنظمة في تعزيز نظم التجارة الداخلية الذي من المتوقع أن يسهم في خفض النفقات العامة ووفورات في التكاليف التي يمكن أن يستفيد المستهلكون منها قليلاً.

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أنها لا تتوقع تأثيراً إيجابياً على عمليات الشركة خلال هذه الفترة، حيث تم رفع حظر التجول من الســاعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً، أي خلال ساعات الصيام.

وتابعت أنها تعتبر إشارة إيجابية للمزيد من تخفيف الحظر على التجول للفترة القادمة.

وسمحت الحكومة السـعودية للمطاعم بالعمل من خلال تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل؛ مما قلل من التأثير المتوقع على الشـركة.

وتوقعت أن يكون لهذه الإجراءات الاحترازية تأثير كبير على نتائج الشركة للسنة المالية 2020، ومعظمها سيكون في الربعين الثاني والثالث، كما رجحت أن تصل مبيعات الشركة لعام 2020 إلى 102.04 مليون ريال بانخفاض 26.3% عن العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية لشركة "التطويرية الغذائية" نمو صافي الأرباح خلال عام 2019 بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.304 مليون ريال، مقابل 7.74 مليون ريال عن عام 2018.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بــالعام السابق إلى زيادة المبيعات.

وارتفع سهم الأعمال التطويرية الغذائية بنسبة 4.7% عند سعر 69 ريالاً بحلول الساعة 11:14 بتوقيت السعودية.

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