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أسعار النفط تقفز 10% مع آمال تعافي الطلب

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أسعار النفط تقفز 10% مع آمال تعافي الطلب أسعار النفط تقفز 10% مع آمال تعافي الطلب

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 10 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال تعافي الطلب على الخام وسط بدء تخفيف قيود الإغلاق.

وجاءت المكاسب في الذهب الأسود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول في أوروبا وآسيا، كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند، تخفيف تدابير الإغلاق ذات الصلة بوباء "كورونا" والتي أضرت في الأساس الطلب على الخام.

وكان الطلب العالمي على النفط قد انهار بنحو 30 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، لكن من المرجح أن يكون التعافي بطيئاً، وخاصةً وأن شركات الطيران يتوقع أن تواصل التوقف لأشهر قادمة.

وعلى جانب آخر، يترقب المستثمرون الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً.

وبحلول الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة تزيد عن 7.2 بالمائة ليصل إلى 29.17 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 10.5 بالمائة ليصعد إلى مستوى 22.54 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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