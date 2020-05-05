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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تقييم الفتح التدريجي للاقتصادات

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تقييم الفتح التدريجي للاقتصادات ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تقييم الفتح التدريجي للاقتصادات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بتقييم عمليات الفتح التدريجي للاقتصادات داخل أوروبا وخارجها وترقب بيانات اقتصادية.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لتطورات "كورونا" ورفع القيود في العديد من الدول في منطقة اليورو.

وبالنسبة لعدد ضحايا "كورونا"، تجاوز عدد المصابين 3.5 مليون حالة عالمياً، مع وفاة ما يزيد عن 251 ألف شخص حتى الآن، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

واستفادت البورصات الأوروبية من صدور نتائج أعمال إيجابية، حيث حققت "توتال" صافي أرباح في الربع الأول بقيمة 1.8 مليار دولار، والتي رغم انخفاضها بنحو 35 بالمائة مقارنة بالعام الماضي إلا أنها تجاوزت توقعات المحللين ليقفز السهم بنسبة 7 بالمائة.

ومن المقرر صدور بيانات معدل البطالة في إسبانيا والنشاط الخدمي في المملكة المتحدة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:18 صباحاُ بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.7 بالمائة إلى 333.9 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة 1.7 بالمائة إلى 5852.2 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 10658.2 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 2.1 بالمائة إلى 4471.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0887 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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