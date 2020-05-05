السوق السعودي يقفز 2.23% بالمستهل مع صعود جماعي للقطاعات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء على صعود مدفوعاً بارتفاع شبه جماعي للقطاعات كافة على رأسها الطاقة والمواد الأساسية والبنوك.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنسبة 2.23% إلى مستوى 6742.94 نقطة رابحاً نحو 146.97 نقطة.

وجرى التداول على 1.17 مليار ريال موزعة على 50.81 ألف صفقة من خلال 61.39 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات سهم الزامل للصناعة بنسبة 8.71%، تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 8.35%، كما ارتفع أداء سهم الدرع العربي بنسبة 6.85%.

وبالمقابل انفرد بالتراجع سهم أسيج بنسبة 0.6%.

وتصدر التداولات من ناحية الحجم سهم دار الأركان بنحو 8.48 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 124 مليون ريال.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 2.58%، كما سجل قطاع المواد الأساسية قفزة بنحو 2.42%، وارتفع قطاع البنوك بنحو 2.28%.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" سجل ارتفاعاً بنحو 0.94%، إلى مستوى 6534.62 نقطة بمكاسب بلغت 58.78 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 1.67%، وتلاه سهم العمران بنحو 1.39%، كما ارتفع سهم الصمعاني بنحو 0.98%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين، مرتفعاً بدعم من قطاع الطاقة وسط انخفاض لقطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.16% بنحو 10.39 نقطة، عند مستوى 6595.97 نقطة.

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