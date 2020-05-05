مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يسجل 44.2 نقطة خلال أبريل

الرياض – مباشر: أظهرت دراسة شركة "IHS Markit" للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالمملكة العربية السعودية إلى 44.4 نقطة خلال شهر أبريل/ نيسان 2020، مقارنة مع 42.4 نقطة في شهر مارس/ آذار.

وكشفت نتائج الدراسة، حصل "مباشر" على نسخه منها، التي تعتمد على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي، تضرر القطاع الخاص في السعودية بشدة؛ بسبب إجراءات الإغلاق في الداخل والخارج لمكافحة جائحة فيروس كورونا خلال شهر أبريل/ نيسان.

وقالت الدراسة، إن بيانات شهر أبريل/ نيسان تشير إلى انخفاض ملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص في السعودية؛ بسبب إغلاق الأعمال وتقلص الطلب من العملاء، مبينة أنه في الحالات التي شهدت نموا أشارت كثير من الشركات المشاركة إلى زيادة الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية.

وبحسب الدراسة، تم تخفيض أعداد الموظفين بوتيرة حادة ومتسارعة في شهر أبريل/ نيسان، وكان الأكثر حدة منذ بدء السلسلة قبل أكثر من 10 سنوات، وكان هناك انخفاض ملحوظ في متوسط تكاليف التوظيف نتيجة تقليص ساعات العمل واتفاقيات الأجور الجديدة مع الموظفين.

وبالنظر للمستقبل، أظهرت الدراسة، أن نسبة الشركات المشاركة في الدراسة التي تتوقع ارتفاعا في نشاط الأعمال خلال العام المقبل تجاوزت أولئك اللاتي تتوقع حدوث انخفاض.

ومن جهته، قال مدير الاقتصاديات في مجموعة Markit IHS والمسؤول عن إعداد الدراسة، تيم مور، إن تراجع إنتاج القطاع الخاص في السعودية بأسرع وتيرة منذ بدءً الدراسة قبل أكثر من عقد من الزمن، يأتي انعكاسا لعمليات الإغلاق التجاري واسعة النطاق والتراجع الحاد في طلب العملاء.

وأضاف مور، أن مبيعات الصادرات وسلاسل التوريد العالمية تأثرت بشدة بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية في شهر أبريل/ نيسان.

وأفاد مور، بأن الأقلية الصغيرة من الشركات السعودية التي أفادت بنمو نشاطها التجاري في شهر أبريل/ نيسان ربطت هذا النمو بارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الرعاية الصحية في الغالب.

وذكر مور، أن هناك تقارير متفرقة أفادت أيضا بأن التحول الناجح إلى العمل عبر الإنترنت قد ساعد على الحد من انخفاض الأعمال الجديدة، خاصة بين مقدمي الخدمات.

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