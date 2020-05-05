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مساهمو "الأهلية للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

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مساهمو "الأهلية للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مساهمو "الأهلية للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

الرياض - مباشر: رفضت الجمعية العمومية العادية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال اجتماعها المنعقد أمس الاثنين صرف مبلغ 2.95 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن الجمعية رفضت أيضاً إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووافقت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتقرير مراجعي حسابات الشركة عن ذات العام.

وأقرت الجمعية تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابهم، وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون البسام وشركاؤه وشركة عبدالله العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ محاسبون ومراجعون قانونيون.

كانت الشركة أعلنت عن تحولها للخسائر خلال 2019، وسجلت صافي خسائر بقيمة 44.21 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة مع أرباح قيمتها 15.82 مليون ريال في عام 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 46.5 مليون ريال تمثل 37.8% من رأسمالها البالغ 123 مليون ريال، وذلك بنهاية السنة المالية 2019.

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