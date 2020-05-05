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"سايكو" تجدد عقد تأمين مع مصرف الراجحي

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"سايكو" تجدد عقد تأمين مع مصرف الراجحي "سايكو" تجدد عقد تأمين مع مصرف الراجحي

الرياض – مباشر: وقعت الشركة العربية للتأمين التعاوني "سايكو" عقداً مع مصرف الراجحي؛ لتجديد تغطية تأمينية للمركبات التي يقوم البنك ببيعها من خلال برنامج التمويل التأجيري المعتمد لديه.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن التغطية تبدأ مطلع شهر مايو/ أيَّار 2020، ولمدة عام ميلادي واحد.

وتوقعت "سايكو"، أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة.

وأوضحت، أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2020 بدءاً من الربع الثاني.

ولفتت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة؛ نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المتسلَّمة من قبل العميل.

ووقعت الشركة، في 11 أبريل/ نيسان 2018، عقداً مع مصرف الراجحي؛ لتوفير تغطية تأمينية للمركبات التي يقوم البنك ببيعها من خلال برنامج التمويل التأجيري المعتمد لديه.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على ارتفاع نسبته 1.5%، لمستوى 9.29 ريال.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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