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الزكاة والدخل السعودية توضح عدد المستفيدين من مبادرات دعم القطاع الخاص

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الزكاة والدخل السعودية توضح عدد المستفيدين من مبادرات دعم القطاع الخاص الزكاة والدخل السعودية توضح عدد المستفيدين من مبادرات دعم القطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية سهيل أبانمي، أن الهيئة تتابع وترصد باستمرار مدى استفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الـ15، التي أطلقتها في مارس / آذار الماضي، لدعم القطاع الخاص.

وأضاف أبانمي في لقاء افتراضي مع مجلس الغرف ، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه تم استفادة نحو 637 ألف مكلف، مبادرة  تأجيل الإقرار والسداد.

كما لفت إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل إقرار وسداد ضريبة القيمة المضافة، بلغ نحو 228 ألف مكلف.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في وقت سابق، عن تنفيذ مجموعة مبادرات لتمكين المُكلفين من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، ولمدة 3 أشهر.

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