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أرباح "الدريس" ترتفع لـ30.3 مليون ريال بالربع الأول

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أرباح "الدريس" ترتفع لـ30.3 مليون ريال بالربع الأول أرباح "الدريس" ترتفع لـ30.3 مليون ريال بالربع الأول

الرياض – مباشر: حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" نموا بواقع 1.34% في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 30.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 29.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات لقطاع بترول، وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك، وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.

وعلى أساس ربعي، هبطت أرباح "الدريس" 86.7% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 228 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة 12.16% بالربع الأول من العام الحالي إلى 1.46 مليار ريال، مقارنة مع 1.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 3.24%، لمستوى 54.10 ريالا.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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