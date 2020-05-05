المالية السعودية تطلق خدمة التحقق من الضمان البنكي عبر "اعتماد"

الرياض ـ مباشر: أطلقت وزارة المالية السعودية عبر منصة "اعتماد" خدمة التحقق من الضمان البنكي، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخدمة تمكن الجهات الحكومية، من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات والمشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.

وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، بحسب البيان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية.

وأضاف الصويان أنه تم إضافة خدمة التحقق من الضمان البنكي، إلى منصة "اعتماد" الرقمية، التي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي.

وأشار وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير بأن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري.

ومنصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني.

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