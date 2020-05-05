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مساهمو "صناعات كهربائية" يقرون شراء جزء من أسهم الشركة

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مساهمو "صناعات كهربائية" يقرون شراء جزء من أسهم الشركة مساهمو "صناعات كهربائية" يقرون شراء جزء من أسهم الشركة

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة الصناعات الكهربائية، في اجتماعها أمس الاثنين، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على شراء جزء من أسهم الشركة، بحد أقصى 350 ألف سهم؛ بهدف تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر التمويل من مصادر الشركة الذاتية.

كما أقرت الجمعية العامة خلال الاجتماع، القوائم المالية للعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن العام الماضي.

وأعلنت الشركة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين، بشراء 187.13 ألف سهم، بمتوسط سعر بلغ 14.41 ريال، لتصل قيمة الأسهم المشتراة إلى نحو 2.7 مليون ريال.

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