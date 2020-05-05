"المعمر" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "الرياض" بـ290 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض، بقيمة 290 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أن الغرض من التسهيلات هو تمويل عقود المشاريع المؤيد تنازلها لصالح بنك الرياض.

وأشارت إلى أنه تم اكتمال التوقيع النهائي والحصول على الاتفاقية من البنك بتاريخ 4 مايو/أيَّار 2020م.

كما لفتت إلى أن التمويل هو عبارة عن تسهيلات دوارة تجدد كل عام، مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في مارس/آذار الماضي، عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مجموعة سامبا المالية.

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