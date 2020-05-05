"رعاية" تصعد بأرباحها 10.6% في الربع الأول من 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، بالربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح نحو 10.59% مقارنة بـالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الثلاثاء، صعد صافي الربح إلى 33.17 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 30 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة صافي الإيرادات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

ونوهت الشركة، أن زيارات المرضى الخارجيين، شهدت انخفاضاً خلال مارس/آذار 2020م، نتيجة تطبيق حظر التجول الجزئي، ومع ذلك لا تزال الأنشطة الأخرى غير متأثرة إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الدخل من زيارات العيادات الخارجية يشكل نحو 18% من إجمالي إيرادات الشركة.

وأكدت الشركة، أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب مع التركيز على استدامة سلسلة التوريد، وتوافر الأرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وتوافر الأدوية والمواد الاستهلاكية المطلوبة، وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات الاستشارات عن بعد.

على أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة نحو 68.85%، مقارنة بـأرباح الربع السابق، التي بلغت 19.64 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019، بنسبة 28.8% إلى 80.09 مليون ريال، مقابل 62.18 مليون ريال في عام 2018.

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