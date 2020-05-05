أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"رعاية" تصعد بأرباحها 10.6% في الربع الأول من 2020

Print
"رعاية" تصعد بأرباحها 10.6% في الربع الأول من 2020 "رعاية" تصعد بأرباحها 10.6% في الربع الأول من 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، بالربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح نحو 10.59% مقارنة بـالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الثلاثاء، صعد صافي الربح إلى 33.17 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 30 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة صافي الإيرادات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

ونوهت الشركة، أن زيارات المرضى الخارجيين، شهدت انخفاضاً خلال مارس/آذار 2020م، نتيجة تطبيق حظر التجول الجزئي، ومع ذلك لا تزال الأنشطة الأخرى غير متأثرة إلى حد كبير

وأشارت إلى أن الدخل من زيارات العيادات الخارجية يشكل نحو 18% من إجمالي إيرادات الشركة.

وأكدت الشركة، أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب مع التركيز على استدامة سلسلة التوريد، وتوافر الأرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وتوافر الأدوية والمواد الاستهلاكية المطلوبة، وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات الاستشارات عن بعد.

على أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة نحو 68.85%، مقارنة بـأرباح الربع السابق، التي بلغت 19.64 مليون ريال.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2019،  بنسبة 28.8% إلى 80.09 مليون ريال، مقابل 62.18 مليون ريال في عام 2018.

ترشيحات:

مساهمو "رعاية" يقرون توزيع ريالين عن عام 2019

"رعاية": انخفاض حركة المرضى للعيادات الخارجية نتيجة إجراءات الحد من "كورونا"

للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك

الشورى السعودي يقر تعديلات غرامات المخالفات البلدية والتأمين ضد التعطل عن العمل

"نزاهة" السعودية: صدور أحكام قضائية ضد 15 متهماً في جرائم مالية وإدارية

"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

السعودية تسجل 1645 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية