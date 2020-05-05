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جسر جوى ينقل كميات من المساعدات الطبية من مصر إلى السودان

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جسر جوى ينقل كميات من المساعدات الطبية من مصر إلى السودان جسر جوى ينقل كميات من المساعدات الطبية من مصر إلى السودان

تسلمت الحكومه السودانية، كميات ضخمه من المساعدات الطبية مقدمه من الشعب المصري  لشقيقه السودانى، نقلها جسر جوى مكون من 4 طائرات عسكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الجهود  الرامية لمواجهه المستجد، وبما يجسد الروابط الأولين بين شعبى وادى النيل.

وعمل موفد من السيد رئيس الجمهورية، بتسليم المساعدات الطبيه إلى الحكومه السودانية  ممثله فى عضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، ووزير الصحه ووكيل وزاره الخارجيه وكبير مستشاري رئيس الوزراء وعددًا كبير من مسئولى السودانية.

المشرق نيوز

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