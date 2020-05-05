إصابه وكيل أسنان القاهره بفيروس كورونا المستجد

أعلن المتحدث الرسمى لجامعه القاهره الدكتور محمود علم الدين، أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعه، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كليه الأسنان الذى أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد وذالك فى ظل الإجراءات الإحترازيه لمواجهة الفيروس.

وصرح علم الدين، في تصريحات صحفيه، إن لجنه مكافحه العدوى رصدت عدد ٣١ من المخالطين العميد من الدكاترة والعاملين.

وتبين سلبيه العينات لكافه المخالطين، ماعدا حالة واحده أثبتت إيجابيتها إصابته بفيروس كورونا وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كليه طب الفم والأسنان لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه ، والذى جري إحالته لمستشفى قصر العيني الإنسانى المختصه لعزل أعضاء هيئه التدريس والعاملين بالجامعة.