تعقيم 12 ألف منشأة حكومية بالغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية عن مواصلة فرق الطب الوقائى فى تعقيم المنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة، ومشيرًا إلي تطهير وتعقيم 11868 منشأة حكومية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وذكر محافظ الغربية، أن المنشآت التى جري تطهيرها وتعقيمها شملت 2333 مسجدًا، و102 كنيسة، و1725 مدرسة، و700 منشأة صحية، و396 سوقًا، و23 محاكم، و271 بنكًا، و158 قسم شرطة، و5359 شوارع وميادين رئيسية، و801 موقف سيارات.

وأكد المحافظ، على مواصلة حملات التطهير والتعقيم بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.