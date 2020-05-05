السيطرة على حريق بمستشفى “طهطا” بسوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، بورود بلاغ بنشوب حريق بالمستشفى العام بمدينة طهطا، وعلي الفور انتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عزيز، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وقوات الحماية المدنية، وجري السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين نشوب الحريق في قسم العناية المركزة بالطابق الثاني من المستشفى، بسبب ماس كهربائي في أحد التكييفات، وذكر الدكتور محمد السيد فراج، مدير مستشفى طهطا العام، أنه لم يكن هناك أي حالات محتجزة بقسم العناية المركزة، مؤكدا أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة

وأخطر الأدلة الجنائية للانتقال والمعاينة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة التحقيق.