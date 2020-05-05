الولايات المتحدة لم تقدم أدلة تؤكد أن ووهان سبب تفشي ڤيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن أمريكا لم تعرض أي معلومات تدعم قول الرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب“ بأن مختبر مدينة ووهان الصينية هو مصدر ڤيروس كورونا المستجد.

وعبّر عن ذلك ”مايكل رايان“، مدير الطوارئ لدى المنظمة قائلًا: “لم نحصل على أي معلومات أو أدلة محددة من حكومة الولايات المتحدة على صلة بالمصدر المزعوم للفيروس، لذا لا يزال الأمر من وجهة نظرنا مجرد تكهنات”، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي ”مايك بومبيو“، أن: ” وجود أدلة على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان”، مشيرًا أن “هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره”، رافضًا الرد على سؤال أن نشره كان متعمدًا.

وهاجم الرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب“ الصين سابقًا، وصرّح أن الصين لها دور في انتشار وباء كورونا، مؤكدًا أن بكين أخفت معلومات مهمة عن تفشي والباء مؤكدًا على ضرورة محاسبتهم، كما أشارة عدة تقارير إخبارية تفيظ بأن ”ترامب“ وظّف جواسيس تابعة للولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مصدر الڤيروس.