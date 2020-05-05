الجيش الافغاني يلقي القبض على باكستنيين بصفوف داعش

ألقت قوات الجيش الافغاني، اليوم الاثنين ، القبض علي مواطنين باكستانيين لتواجدهم بصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نسختها باللغة الانجليزية عن الجيش قوله في بيان إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية القبض علي المواطنين الباكستنيين بناء على بلاغ تلقته في مقاطعة بحسود في إقليم نانكارهار.

وأضاف الجيش إن المواطنين هما أصغر إلياس ظريف جان وفريد الله إلياس شاكر وعثر بحوزتهما على بندقية من طراز إيه.كيه-47 وخمسة هواتف محمولة وبعض الذخائر وبطاقات هوية باكستانية.

ولم تعلق أي جماعة مسلحة مناهضة للحكومة على النبأ حتى الآن.