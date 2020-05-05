خبراء يمنيين يؤكدون عدم مسؤولية المليشيات الحوثية في هجوم منشآت أرامكو النفطية

استبعد خبراء دوليون يعملون لصالح اليمن في مجلس الأمن، أن الهجمات التي شُنت ضد منشآت أرامكو النفطية في السعودية في سبتمبر الماضي تمت من قِبل الأراضي اليمينية التابعة لـ الميليشيات الحوثية التي تشبه الأسلحة المصنوعة في إيران.

كما نشرت الأمم المتحدة تقريرًا نهائيًا أعده فريق الخبراء باليمن، أفاد أن ميليشيات الحوثي استمرت في شن هجمات جوية على المملكة العربية السعودية خلال عام 2019، كما أنها استخدمت طائرات من دون طيار ذات نوعية جديدة من نوع دلتا، إلى جانب شكلًا جديدًا للقذيفة الانسيابية للهجوم البري.

وجرى التحقيق في هجوم 14 سبتمبر على أرامكو، وتبين عدم مسؤولية القوات الحوثية عن الهجوم، إذ أن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة، لا يسمح لهم بإطلاق عمليات من أراضي تحت سيطرة الحوثيين.