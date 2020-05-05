ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب «الخطف» ببني سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة بني سويف من ضبط تشكيل عصابي يقوده 3 عمال تخصصوا في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف أثناء سيرهم بالشوارع.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من العميد محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مباحث مركز شرطة بني سويف عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للسرقة أثناء سيرهم بالشوارع، من 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد طارق عيسى رئيس المباحث الجنائية يضم العقيد مصطفى كامل مفتش مباحث المركز والرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد قاسم معاون رئيس المباحث.

وتوصلت جهود فريق البحث، أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عمال وهم «ع. إ. م» 24 سنة، و«س. ق. س» 19 سنة، و«م. أ. ش» 19 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وأنهم اتخذوا من السرقة وسيلة لكسب الرزق.

وانتقل النقيب محمد قاسم معاون رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف على رأس قوة، وتمكن من ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أدلوا باعترافات تفصيلية بأنهم سبق وأن قاموا بسرقة حقيبة محضر بمحكمة مركز بني سويف وبداخلها أوراق وهاتف محمول، والمحرر عنها محضر 5947 لسنة 2020 جنح المركز، وسرقة دراجة بخارية بناحية قرية الحلابية بمركز بني سويف وبداخلها هاتف محمول، وسرقة هاتفين محمول من شابين بقريتي السلطاني بببا ومنشأة كساب بمركز إهناسيا، وسرقة هاتفين محمول من آخرين بدائرة محافظة بني سويف .

تحرر المحضر اللازم، واحيل إلى نيابة مركز بني سويف للتحقيق.