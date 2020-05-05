مصرع موظف وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات قبل الإفطار بالمنيا

لقى موظف بشركه كهرباء مصر الوسطي مصرعهج، وأصيب ٣ آخرين في حادث تصادم وانقلاب بترعة بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي بربع نقل وسقوطهما بترعة طريق بني احمد / الحواصلية بمركز المنيا، مما أدى إلى مصرع محمود عمر اسماعيل، موظف بالإدارة المدنية بشركة كهرباء مصر الوسطي بالمنيا- قطاع المشروعات، أثناء عودته من العمل وإصابة ٣ آخرين .

جرى نقل المتوفي إلى المشرحة مستشفي المنيا العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التصرف.