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مصرع موظف وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات قبل الإفطار بالمنيا

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مصرع موظف وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات قبل الإفطار بالمنيا مصرع موظف وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات قبل الإفطار بالمنيا

لقى موظف بشركه كهرباء الوسطي مصرعهج، وأصيب ٣ آخرين في حادث تصادم وانقلاب بترعة بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي بربع نقل وسقوطهما بترعة طريق بني احمد / الحواصلية بمركز المنيا، مما أدى إلى مصرع محمود عمر اسماعيل، موظف بالإدارة المدنية بشركة كهرباء مصر الوسطي بالمنيا- قطاع المشروعات، أثناء عودته من العمل وإصابة ٣ آخرين .

جرى نقل المتوفي  إلى المشرحة مستشفي المنيا العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التصرف.

المشرق نيوز

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