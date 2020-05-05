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ثلاثة وزراء يبحثون خطة تشغيل السياحه الداخليه

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ثلاثة وزراء يبحثون خطة تشغيل السياحه الداخليه ثلاثة وزراء يبحثون خطة تشغيل السياحه الداخليه

وضعت الحكومه المصريه  خطه احترازيه شامله من أجل ضمان سلامه المواطنين، وفى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الدائم وتظافر جهود كافه الوزارات لمواجهة انتشار .

وتخلل الاجتماع مناقشة الأوضاع الحالية وتداعيات الفيروس المستجد وما سببه من تأثيرات سلبيه على وزارات الطيران والسياحه والأثار، التى تمثل ركائز الاقتصاد القومى المصرى،كما استعرض الضوابط والإجراءات الإحترازيه التى وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحه الداخليه، هكذا آليات تخفيف التكدس بالمطارات بخاصه  أماكن ” الكاونترات” والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية، حيث جرى اتخاذ عده ضوابط داخل هذه الأماكن بوضع مسافه أمنه لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحمايه الصحيه وتطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية  وعلى متن الطائرات وكيفيه تعامل الأطقم الطائره خلال الرحله .

المشرق نيوز

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