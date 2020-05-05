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خلال 24 ساعة موسكو تسجل 52 حالة وفاة بفيروس كورونا

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خلال 24 ساعة موسكو تسجل 52 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة موسكو تسجل 52 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 52 وفاة جديدة ناجمة عن في العاصمة موسكو.

وأكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن أعداد المتوفين بالمرض ازداد خلال الساعات الـ24 الأخيرة بواقع 52 شخصا، وقال أن أصحاب هذه الحالات قد إصابو بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين بالفيرس بلغت حتى الآن 816 شخصا بالعاصمة ، بعد أن كانت 764 في الإحصائية السابقة.

وأشار معدل اليوم إلى ارتفاع هائل لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في ، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بروسيا، حتى صباح الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء، وذلك وفق “روسيا اليوم”.

المشرق نيوز

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