تقلبات النفط والأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: جذبت تقلبات أسعار النفط والأسهم الأمريكية انتباه الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وتخلصت أسعار النفط من خسائر تجاوزت 7 بالمائة لترتفع بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية الجلسة، مع تركيز المستثمرين على خفض الإنتاج أكثر من التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا.

كما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، للجلسة الثانية على التوالي ليربح المعدن الأصفر أكثر من 12 دولاراً مع بداية خلاف آخر بين الولايات المتحدة والصين حيث قال وزير الخارجية "مايك بومبيو" إن هناك قدراً كبيراً من الأدلة التي تربط تفشي كورونا بمختبر في منطقة ووهان، وهو ما نفته بكين.

في حين توقع محلل في بنك "يو.بي.إس" ارتفاع سعر الذهب أعلى مستوى 1800 دولار للأوقية.

تقلبات الأسهم وبيانات اقتصادية

تحولت مؤشرات "وول ستريت" للارتفاع في نهاية التعاملات، مع مكاسب التكنولوجيا.

وتغلبت أسهم التكنولوجيا على تراجع أسهم شركات الطيران بعد تصريحات وارن بافيت بأنه باع أسهمه في شركات الطيران.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماته للصين بأنها السبب في تفشي كورونا في الوقت الذي توقع فيه إمكانية التوصل إلى لقاح للفيروس بحلول نهاية العام.

وتتوقع وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض مبلغ قياسي بقيمة 3 تريليونات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري لدفع تكاليف إجراءات تفشي فيروس كورونا.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من 10 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

فيما هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات مع التوترات بشأن السبب في تفشي فيروس كورونا.

على صعيد البيانات الاقتصادية الأوروبية، تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، بينما انكمش النشاط الصناعي هناك لمستوى قياسي جديد.

في حين تراجع النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في 11 عاماً مع انخفاض قياسي للإنتاج خلال أبريل/نيسان الماضي.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.

وأغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية تمتد حتى الأربعاء المقبل احتفالاً بعدد من المناسبات الرسمية.

ومع استمرار تفشي كورونا، قررت اليابان تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري.

ومن ناحية أخرى، شهد اقتصاد هونج كونج أكبر انكماش فصلي في 46 عاماً على الأقل بنحو 5.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.