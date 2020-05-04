مشروعات تجميل أسوان بــ270 مليون جنيه

بدأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، في عددًا من مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان بتكلفة 270 مليون جنيه.

وتتضمن أعمال التطوير الجاري تنفيذها، تطوير السوق السياحية القديمة، وميدان المحطة، وتحويل حديقة “درة النيل” لمتنزه عالمي بمساحة 7 أفدنة منه 60% مسطحات خضراء، ونوافير مع نافورة راقصة، وشاشات عرض بلازما، ودورات مياه عمومية، وكافيهات، وساحة إنتظار للسيارات، وإعادة الإستفادة من الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار في رفع كفاءة حدائق أخرى، وذلك بواسطة جهاز المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وأشاد “عطية”، بالجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة العامة، وتشغيل مصنعي تدوير القمامة بأسوان وإدفو، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وإصلاح معدات وسيارات النظافة بـ 15 مليون جنيه، وجرى دعم المنظومة بـ 200 صندوق منها سيجرى توزيعها على شتى المناطق السكنية.

وأكد المحافظ، على اعتماد 400 جنيه للبدء في أعمال تطوير وازدواج طريق أسوان/ القاهرة الصحراوي بطول 41 كم بدءًا من الخزان وحتي بنان.