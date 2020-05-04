محدث..خسائر حادة لأسهم شركات الطيران الأمريكية بعد تصريحات وارن بافيت

مباشر - زينب محمود: تهاوت أسهم شركات الطيران الأمريكية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن باع الملياردير "وارن بافيت" أسهمه بكل شركات الطيران.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" باع حصصه بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، مع معاناة القطاع من خسائر حادة جراء وقف السفر للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وكانت بيركشاير من بين أكبر المستثمرين في الشركات الأربعة "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكا إيرلايز" و"دلتا" و"ساوث ويست"، قبل أن يعلن السبت الماضي أن الشركة تخلت عن تلك الأسهم.

وسجلت "بيركشاير" صافي خسارة تقارب 50 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع هبوط قيمة المحفظة الاستثمارية.

وعند الختام، تراجع سعر سهم "يونيتد إيرلاينز" بنحو 5.1 بالمائة مسجلاً 25.26 دولار للسهم، بعد هبوط بنحو 10 بالمائة خلال التعاملات.

وانخفضت سهم شركة "ساوث ويست" بنسبة 5.7 بالمائة إلى 27.5 دولار.

بينما تهاوى سهم شركة "دلتا" بنحو 6.4 بالمائة ليصل إلى 22.57 دولار للسهم الواحد.

وشهد سهم "أمريكان إيرلاينز" هبوطاً بنسبة 7.7 بالمائة لتسجل 9.8 دولار للسهم.