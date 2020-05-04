محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا ورغم تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاع سهمي نتفليكس ومايكروسوفت بنحو 3 بالمائة و2.4 بالمائة

وعوضت مكاسب التكنولوجيا خسائر شركات الخطوط الجوية الأمريكية بعد إعلان الملياردير وارن بافيت بيع جميع حصصه بها، وسط توقعات بأثر مستمر لوباء كورونا على القطاع.

ويترقب المستثمرون أيضاً المخاوف بشأن خلاف آخر بين الصين والولايات المتحدة، حيث قال وزير الخارجية "مايك بومبيو" إن هناك "قدراً كبيراً من الأدلة" التي تربط تفشي كورونا بمختبر في منطقة ووهان، وهو ما نفته الصين.

وعلى الصعيد الإيجابي توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتوفر لقاحاً لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري، مستشهداً بشركة صناعة الأدوية "جونسون آند جونسون".

وتجاوز عدد إصابات "كوفيد-19" 3.5 مليون شخصاً عالمياً، وأكثر من 1.2 مليون شخص أمريكي، بحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 10 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة أو ما يعادل 26 نقطة ليسجل 23749 نقطة، بعد أن تجاوزت خسائره 300 نقطة خلال الجلسة.

كما تحول مؤشر "ستاندرد آند بورز" للصعود بنحو 0.4 بالمائة إلى 2842 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 8710.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.4 بالمائة إلى 99.544.