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ضبط أمين مخزن ببسيون لإستيلاءه على مستلزمات طبية بقيمة150 ألف جنيه بالغربية

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ضبط أمين مخزن ببسيون لإستيلاءه على مستلزمات طبية بقيمة150 ألف جنيه بالغربية ضبط أمين مخزن ببسيون لإستيلاءه على مستلزمات طبية بقيمة150 ألف جنيه بالغربية

تمكنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط أمين مخزن بمستشفى “بسيون المركزي”، وذلك بعد إستلاءه على مستلزمات طبية بقيمة 150 ألف جنيه، لمكافحة المستجد.

وشدد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الرقابة على مخازن المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

وشُكل حامد أبوالدهب مدير التفتيش المالي والإداري، لجنة لفحص وجرد مخازن مستشفى بسيون المركزي، وتبين تسجيل 1012 علبة جوانتي لاتكس بقيمة 150 ألف جنيه غير موجودة بالمخازن واختفاء بعض السجلات.

وعمل “أبو الدهب”، بإغلاق جميع أبواب المخازن، والعرض على وكيل الوزارة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أمين المخزن، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المشرق نيوز

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