ظهور 3 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا بالسويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ، اليوم الإثنين، عن ظهور 3 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، مشيرة بأن الحالات شعرت بأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، وتوجهت لمستشفى الحميات ومستشفى الصدر فورًا، وجرى حجزهم وأخذ المسحات وإرسالها للمعامل المركزية.

وذكرت مديرية الصحة، أن الحالتين يدعيان “ب.ع”، و”ا.م ” والحالة “اه.م ” محجوزة بمستشفى الصدر، وجارٍ تحويل الحالات لمستشفى العزل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وشددت مديرية الصحة، على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية التى وضعتها الدولة، لحمايةً للمواطنين، وللحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.