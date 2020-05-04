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نقابات الشرقية تدعم المستشفيات بـأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

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نقابات الشرقية تدعم المستشفيات بـأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا نقابات الشرقية تدعم المستشفيات بـأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أوصت اللجنة العليا للصحة والوقاية لمواجهة كورونا بالشرقية، بدعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة أشعة CT، ذلك من خلال تبرع النقابات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وجاء ذلك خلال أولى اجتماعات اللجنة بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتبرع الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء، خلال الاجتماع بمبلغ 10 آلاف جنيه، للمساهمة في شراء جهاز أشعة مقطعية، وجرى فتح باب التبرع بالنقابة، للمساهمة في شراء الأجهزه الطبية المطلوبة، لتدعيم المستشفيات القائمة على علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وجرى التبرع من نقابة الصيادلة، بمبلغ 100 ألف جنيه، للمساهمة في شراء جهاز أشعة مقطعية، وفتح باب التبرع بالنقابة، للمساهمة في شراء الأجهزة الطبية المطلوبة.

وأعلن نقيب أطباء الأسنان، والدكتورة نقيبة التمريض، عن فتح باب التبرع بالنقابتين للمساهمة في شراء الأجهزه الطبية اللازمة.

المشرق نيوز

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