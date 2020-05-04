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محافظ كفر الشيخ يتابع صرف المعاشات

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محافظ كفر الشيخ يتابع صرف المعاشات محافظ كفر الشيخ يتابع صرف المعاشات

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى لصرف معاشات مايو 2020 لمن تقل معاشاتهم عن 1000 جنيه اثناء يومي الأحد والإثنين 3 و4 مايو من مكاتب البريد والمنافذ التأمينية.

وشدد المحافظ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحماية من ، ومشددًا على رؤساء المراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها، ذلك مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين خلال عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من انتشار العدوى.

المشرق نيوز

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